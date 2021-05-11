Земан не може повноцінно виконувати обов’язки президента - висновок лікарів
Висновок фахівців оголосив у п’ятницю член консиліуму Томаш Зіма, передає Укрінформ.
"Під час госпіталізації стан здоров’я президента покращився, проте все ще не дозволяє йому повністю присвятити себе роботі президента", - сказав Зіма, який є ректором Карлового університету.
Політик, переконані лікарі, все ще не в змозі працювати повний робочий день.
Прогноз VIP-пацієнта Центрального військового госпіталя "невизначений і його важко визначити". Все залежатиме від розвитку захворювання.
Консиліум констатував, що пацієнтові надається найкращий догляд.
Президента госпіталізували, як повідомили в лікарняному закладі, з огляду на погіршення здоров'я через хронічну хворобу.
До Центрального військового госпіталя 77-річного Земана доправили 10 жовтня, на другий день після парламентських виборів. До вчорашнього дня він перебував у відділенні інтенсивної терапії та не міг проводити зустрічі з лідерами партій з метою визначитися з кандидатурою претендента на пост прем'єр-міністра.
Через поганий стан здоров’я деякі політики пропонують запустити статтю 66 конституції, яка дозволяє відсторонити главу держави від виконання ним обов’язків. До цього вони хотіли почути висновок консиліуму.
У п’ятницю Земан дав перше за багато тижнів радіоінтерв’ю, в якому запевнив, що почувається добре і налаштований допрацювати свою каденцію до кінця.
Про це він заявив у п’ятницю в інтерв`ю.
Земан нагадав, що до президентських виборів залишилось півтора року.
"Я розраховую виконувати свої обов'язки рік і 6 місяців, після чого піду щасливо на пенсію", - заявив він.
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