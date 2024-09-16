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CУСПІЛЬСТВО

Землетрус магнітудою 5,5 стався в Румунії. Поштовхи відчули і на Одещині

16 вересня 2024, 18:46
Землетрус магнітудою 5,5 стався в Румунії. Поштовхи відчули і на Одещині
Фахівець заявив, що магнітуда склала близько чотирьох балів.

У Румунії стався землетрус магнітудою 5,5. В Одеській області у понеділок, 16 вересня, за попередньою інформацією, землетрус сягнув від двох до чотирьох балів. Жителі інших районів області та громадяни Молдови також відчули поштовхи.

Про це заявив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

За його словами, в області обʼєкти критичної інфраструктури пошкоджень не зазнали. Також не надходило повідомлень про руйнування та необхідність допомоги.

"На цей момент точно сказати неможливо, бо сейсмологічна станція була тимчасово розібрана. Проте можу сказати, по своїх відчуттях, було близько чотирьох балів. Цей землетрус — звичайне явище, яке буває декілька разів на рік. Ніякої загрози такий землетрус не несе. Проте у нашому регіоні можуть бути поштовхи і сильніші", — заявив доктор наук Одеського національного морського університету Костянтин Єгупов у коментарі "Суспільному".

РумуніяОдесаземлетрусМолдова

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