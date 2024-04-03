Землетрус на Тайвані зупинив роботу найбільшої компанії з виробництва чипів
Найпотужніший за останні 25 років землетрус на Тайвані спричинив зупинку роботи Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) – найбільшого в світі виробника чипів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що Тайванський виробник мікросхем евакуював персонал підприємств, розташованих біля східного узбережжя, де сила підземних поштовхів сягала магнітуди 7,4.
Внаслідок землетрусу у Тайвані акції TSMC впали на 1,3%.
"Деякі чипи високого класу потребують безперебійної роботи у вакуумному стані протягом кількох тижнів. Зупинка роботи в північних промислових районах Тайваню може означати, що деякі високоякісні чипи можуть зіпсуватися", – пояснюють аналітики.