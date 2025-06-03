Землетрус у Туреччині: майже 70 постраждалих, загинула дитина
03 червня 2025, 10:31
Фото: unian.ua
У провінції Мугла, що на південному заході Туреччини, сьогодні вранці стався землетрус магнітудою 5,8
У Туреччині стався землетрус. Загинула 14-річна дівчинка, майже 70 людей постраждали.
Про це повідомляє Anadolu Ajansı.
У провінції Мугла, що на південному заході Туреччини, сьогодні вранці стався землетрус магнітудою 5,8.
Внаслідок паніки загинула 14-річна дівчинка, ще 69 осіб отримали травми - багато з них стрибнули з висоти.
Поштовхи сталися о 2:17 за місцевим часом у Середземному морі неподалік узбережжя, за 10 км від району Мармаріс. Землетрус також відчувався в Ізмірі, Антальї, на грецькому острові Родос та інших сусідніх районах.
"Після панічного нападу 14-річну Афранур Гюнлю доправили до лікарні у Фетхіє. Попри зусилля медиків, її врятувати не вдалося", - зазначив міністр внутрішніх справ.
За офіційними даними, 46 постраждалих досі перебувають у лікарнях, ще 8 осіб вже виписані. Один пацієнт госпіталізований, 14 отримали допомогу на місці.
Міністр довкілля Мурат Курум підтвердив, що руйнувань житлових будівель наразі не зафіксовано. Пошкоджень інфраструктури також не виявлено — водопостачання, електрика та газ подаються у штатному режимі.
До регіону направлено додаткові рятувальні бригади. Польові перевірки тривають, а влада закликає мешканців зберігати спокій.