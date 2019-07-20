Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Землетрус в Афінах: обвалені будинки, четверо постраждалих

Епіцентр був усього за 22 кілометри на північний захід від Афін
Землетрус магнітудою 5,1 за шкалою Ріхтера, який сколихнув Афіни в п'ятницю, пошкодив кілька будівель, і чотири людини були госпіталізовані з травмами, жодна з яких не була серйозною.
Землетрус в Афінах: обвалені будинки, четверо постраждалих Фото:ekathimerini

Сейсмологічний центр Університету Арістотеля в Салоніках заявив, що землетрус, який стався о 2:13, був близьким до поверхні, що пояснює, чому його сильно відчували в грецькій столиці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Епіцентр був усього за 22 кілометри на північний захід від Афін. 

Через поштовхи багато працівників покинули свої офіси і зібралися в парках та інших відкритих місцях в декількох районах міста.  

Представник уряду Стеліос Петсас сказав, що влада отримала повідомлення про те, що обвалилися два старі будинки і ще кілька будівель зазнали незначних ушкоджень на фасадах. Також обвалилася занедбана портова будівля (на цій ділянці порту пасажирів не висаджують).

Підземні поштовхи викликали відключення електроенергії навколо Афін, тимчасові проблеми виникли й з мобільним зв'язком - через перевантаження мережі. 

Петсас сказав, що зі стін у будівлі парламенту і всередині афінської прокуратури штукатурка впала, і що держава готова реагувати на будь-які проблеми.

Пожежна служба заявила, що отримала 12 дзвінків від людей, які опинилися в ліфтах.

Відбулося кілька поштовхів, два з яких були достатньо потужними, щоб датися взнаки по всьому місту.

Останній великий землетрус в Афінах був у 1999 році, коли загинули 143 людини, багато будівель розвалилися або були серйозно пошкоджені.

Нагадаємо, що шість туристів загинули і кілька десятків отримали поранення внаслідок шторму на півночі Греції.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 07 2019 13:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.