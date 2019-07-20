Землетрус в Афінах: обвалені будинки, четверо постраждалих

Епіцентр був усього за 22 кілометри на північний захід від Афін

Землетрус магнітудою 5,1 за шкалою Ріхтера, який сколихнув Афіни в п'ятницю, пошкодив кілька будівель, і чотири людини були госпіталізовані з травмами, жодна з яких не була серйозною.

Сейсмологічний центр Університету Арістотеля в Салоніках заявив, що землетрус, який стався о 2:13, був близьким до поверхні, що пояснює, чому його сильно відчували в грецькій столиці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Епіцентр був усього за 22 кілометри на північний захід від Афін.

Через поштовхи багато працівників покинули свої офіси і зібралися в парках та інших відкритих місцях в декількох районах міста.

Представник уряду Стеліос Петсас сказав, що влада отримала повідомлення про те, що обвалилися два старі будинки і ще кілька будівель зазнали незначних ушкоджень на фасадах. Також обвалилася занедбана портова будівля (на цій ділянці порту пасажирів не висаджують).

Підземні поштовхи викликали відключення електроенергії навколо Афін, тимчасові проблеми виникли й з мобільним зв'язком - через перевантаження мережі.

Петсас сказав, що зі стін у будівлі парламенту і всередині афінської прокуратури штукатурка впала, і що держава готова реагувати на будь-які проблеми.

Пожежна служба заявила, що отримала 12 дзвінків від людей, які опинилися в ліфтах.

Відбулося кілька поштовхів, два з яких були достатньо потужними, щоб датися взнаки по всьому місту.

Останній великий землетрус в Афінах був у 1999 році, коли загинули 143 людини, багато будівель розвалилися або були серйозно пошкоджені.

Нагадаємо, що шість туристів загинули і кілька десятків отримали поранення внаслідок шторму на півночі Греції.