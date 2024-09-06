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Земля пережила найспекотніше літо за всю історію спостережень – CNN

06 вересня 2024, 17:33
Земля пережила найспекотніше літо за всю історію спостережень – CNN
Фото: nasa.gov
Температура влітку була на 0,69°C вище, ніж середній показник за період з 1991 до 2020 року.

Літо другий рік поспіль побило світові рекорди з аномальної спеки. Це збільшує шанси на те, що 2024 рік стане найспекотнішим за всю історію спостережень.

Про це йдеться у бюлетені Європейської служби зі зміни клімату Copernicus, пише CNN.

За даними Copernicus, період із червня до серпня став найспекотнішим періодом у світі з початку ведення спостережень у 1940 році.
 
Температура влітку була на 0,69°C вище, ніж середній показник за період з 1991 до 2020 року. Це на 0,03°C перевищує рекорд, встановлений минулого літа.
 
У Європі спека в період з червня до серпня була на 1,54°C вище середнього показника за 1991-2020 роки. Найбільш екстремальні умови були зафіксовані в Середземноморському регіоні та Східній Європі, тоді як у Великій Британії, Ісландії, деяких частинах Ірландії, на західному узбережжі Португалії та на півдні Норвегії було прохолодніше за норму.
 
Вчені попередили, що це не останній рекорд, оскільки люди продовжують видобувати викопне паливо, що нагріває планету, і підвищувати глобальну температуру.
 
"За останні три місяці 2024 року на планеті були найспекотніші червень і серпень, найспекотніший день за всю історію спостережень і найспекотніше бореальне літо за всю історію спостережень", – заявила заступниця директора Copernicus Саманта Берджесс.
 
Зазначається, що навіть узимку у Південній півкулі спостерігалася екстремальна спека. Наприклад, минулого місяця Австралія побила національний рекорд спекотного дня серпня – 41,6°C.

 

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