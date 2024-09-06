Земля пережила найспекотніше літо за всю історію спостережень – CNN

Температура влітку була на 0,69°C вище, ніж середній показник за період з 1991 до 2020 року.

Літо другий рік поспіль побило світові рекорди з аномальної спеки. Це збільшує шанси на те, що 2024 рік стане найспекотнішим за всю історію спостережень.

Про це йдеться у бюлетені Європейської служби зі зміни клімату Copernicus, пише CNN.

За даними Copernicus, період із червня до серпня став найспекотнішим періодом у світі з початку ведення спостережень у 1940 році.

Температура влітку була на 0,69°C вище, ніж середній показник за період з 1991 до 2020 року. Це на 0,03°C перевищує рекорд, встановлений минулого літа.