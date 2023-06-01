"Зернова ініціатива" знову зупинена через дії росіян

росія зареєструвала лише одне вхідне судно на порт "Чорноморськ".

рф заблокувала реєстрацію вхідного флоту до всіх портів нашої країни, що свідчить про те, що "зернова ініціатива" була повністю зупинена.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що росія зареєструвала лише одне вхідне судно на порт "Чорноморськ". Водночас інші сторони СКЦ підтвердили до участі в Чорноморській ініціативі десять суден на три порти.

"Спільний координаційний центр в Стамбулі оголосив про неможливість складання інспекційного плану на 1 червня через чергову безпідставну відмову російської делегації реєструвати вхідний флот до участі в ініціативі", – пише пресслужба відомства.

Сьогодні у територіальних водах Туреччини у черзі на інспекцію 50 суден, на які необхідно завантажити 2,4 млн тонн продовольства для світу.

"Українська делегація направила лист до Секретаріату СКЦ з вимогою відновити повноцінну роботу в складі трьох інспекційних команд та дев'яти інспекцій на день, як того вимагають процедури СКЦ. Українські інспектори наразі перебувають у СКЦ та готові негайно приступити до роботи в разі відновлення реєстрації суден", – підкреслили у Мінінфраструктури.