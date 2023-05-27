"Зернова угода" повноцінно не працює - ООН

Угода про експорт української агропродукції з портів Чорного моря не відновила роботу в повному обсязі, навіть після заяви росії про її продовження.

Хоча щоденні перевірки на вході і виході суден в травні знизилася, проте це найнижчий показник від запуску зернової ініціативи в серпні минулого року.

Про це повідомляє Reuters.

Угода охоплює 3 українські порти, але з кінця квітня жодному судну не було надано дозвіл зайти в порт Південний.

"Разом з Туреччиною тісно співпрацюємо з іншими сторонами з метою відновлення повноцінної роботи... й усунення всіх перешкод, які заважають операціям і обмежують сферу дії ініціативи", заявили в ООН.

Україна вже звинувачувала росію в тому, що та фактично прибрала порт Південний з чорноморської угоди. рф зі свого боку скаржиться, що не може експортувати аміак трубопроводом до порту Південний відповідно до домовленостей з Туреччиною і ООН.

В ООН підтвердили, що експорт добрив, у тому числі аміаку, наразі не здійснювався.

Видання дола, що минулого тижня джерело в українському уряді повідомило, що Україна розгляне можливість дозволити російському аміаку транзит через свою територію.

На сьогодні переходу в українські порти очікують 54 судна.

Тим часом середня кількість щоденних перевірок на вході і виході суден у травні знизилася до 3,2 – це найнижчий показник від запуску зернової ініціативи у серпні минулого року.