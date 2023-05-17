"Зернова угода" продовжена на два місяці – Ердоган

В рамках продовження угоди турецькі кораблі зможуть заходити до портів Миколаїв та Ольвія.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що "зернова угода" щодо коридору у Чорному морі була продовжена ще на два місяці.

Про це він повідомив у себе на сторінці у Telegram.

"Ми продовжуватимемо наші зусилля для забезпечення виконання всіх умов угоди та її продовження в наступному періоді", - зазначив Ердоган.

Крім того, турецький президент заявив, що в рамках продовження угоди турецькі кораблі зможуть заходити до портів Миколаїв та Ольвія.

Він подякував сторонам за підтримку зусиль у цьому процесі. Також він висловив подяку Генеральному секретарю ООН пану Гутеррешу за його зусилля в цьому процесі.