Зернову угоду продовжили ще на кілька місяців, - Кубраков

Україна і надалі експортуватиме агропродукцію через три морські порти.

Україна змогла досягти домовленостей з Туреччиною та ООН про продовження зернової угоди на 120 днів.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков у Facebook.

"Вдячний генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррешу та президенту Туреччини Реджепу Ердогану, а також усім країнам-партнерам за спільні зусилля для продовження дії документа ще на 4 місяці", - зазначив Кубраков.

З 1 серпня 2022 року було відправлено вже 25 мільйонів тонн агропродукції, відзначив міністр.

"Водночас головним викликом є прискорення інспекційних перевірок у Туреччині. Це дозволить світу отримати ще більше української агропродукції. Також продовжуємо роботу з приєднання до зернової ініціативи портів Миколаївської області та розширення номенклатури вантажів", - наголосив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також підтвердив продовження зернової угоди.

"Я хотів би поділитися зі світовою громадськістю новинами про Чорноморський коридор. З сьогоднішнього дня закінчувалася дія угоди про зерновий коридор. У результаті переговорів з обома сторонами (Україною та росією) ми продовжили терміни. Стабільність документа життєво важлива", - зауважив Реджеп Таїп Ердоган, Президент Туреччини.