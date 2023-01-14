Жалюгідна спроба реваншу: російська армія обстріляла Гуляйполе забороненими запалювальними снарядами

Це порушення Протоколу ІІІ Конвенції КЗО та жалюгідна спроба реваншу з боку тих, хто програв

Ворожа російська армія обстріляла запалювальними снарядами Гуляйпільську громаду Запорізької області, повідомляє Укрінформ.

"В руці тримаємо запалювальні снаряди, котрі летять зі сторони окупантів, якими вони обстрілюють мирне населення, зокрема села Залізничне, Гуляйполе та інші населені пункти. Використання таких боєприпасів заборонено. Їх не можна загасити водою. При потраплянні на землю все загоряється", - коментує військовий на позивний "Арієць".

Міністерство оборони України повідомляє, що минулої ночі було обстріляне запалювальними снарядами мирне українське село.

"Мирне українське село, обстріляне російськими запальними боєприпасами. Жодного українського військового об’єкта не видно. Це порушення Протоколу ІІІ Конвенції КЗО та жалюгідна спроба реваншу з боку тих, хто програв", - йдеться у дописі.