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Жінка підірвалася, прибираючи на кладовищі на Донеччині

Постраждалу госпіталізували
У с. Верхньоторецьке 54-річна місцева жителька отримала осколкові поранення, підірвавшись на невстановленому предметі під час прибирання на кладовищі.
Жінка підірвалася, прибираючи на кладовищі на Донеччині Фото: unian.ua

Співробітники Авдіївського відділення поліції з’ясували, що потерпіла прибирала на кладовищі – і коли потягнула з могили штучні квіти, пролунав вибух, повідомляє поліція Донеччини 8 квітня.

Жінка отримала осколкові поранення тулуба та голови. Постраждалу госпіталізували до лікарні міста Торецьк, де їй надали необхідну медичну допомогу. Жінка вже вдома.

Поліцейські з'ясовують всі обставини події.

За фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.258 Кримінального кодексу України – "терористичний акт".

 
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08 04 2019 13:24
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