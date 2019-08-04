CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ с. Верхньоторецьке 54-річна місцева жителька отримала осколкові поранення, підірвавшись на невстановленому предметі під час прибирання на кладовищі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жінка підірвалася, прибираючи на кладовищі на Донеччині
Постраждалу госпіталізували
Фото: unian.ua
Співробітники Авдіївського відділення поліції з’ясували, що потерпіла прибирала на кладовищі – і коли потягнула з могили штучні квіти, пролунав вибух, повідомляє поліція Донеччини 8 квітня.
Жінка отримала осколкові поранення тулуба та голови. Постраждалу госпіталізували до лікарні міста Торецьк, де їй надали необхідну медичну допомогу. Жінка вже вдома.
Поліцейські з'ясовують всі обставини події.
За фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.258 Кримінального кодексу України – "терористичний акт".
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