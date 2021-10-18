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Жінка в Індії народила сина у 70 років

Коли вони вперше прийшли до нас, ми сказали, що вони не можуть мати дитину в такому віці, але вони наполягли. Вони сказали, що багато членів їхньої родини також це зробили. Це один з найбільш рідкісних випадків, які я коли-небудь бачив
Сімдесятирічна жінка в Індії народила хлопчика за допомогою екстракорпорального запліднення (ЕКЗ).
Жінка в Індії народила сина у 70 років Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє  інформаційний портал Loop.
 
"Індійська пара одружена 45 років. 70 -річна Джівунбен Рабарі та її чоловік Мальдхарі, якому 75 років, багато років намагалися народити дитину, перш ніж скористалися допоміжними репродуктивними технологіями", - йдеться у повідомленні.
 
Лікарі відзначають, що це дуже рідкісний випадок народження дитини в такому віці.
 
"Коли вони вперше прийшли до нас, ми сказали, що вони не можуть мати дитину в такому віці, але вони наполягли. Вони сказали, що багато членів їхньої родини також це зробили. Це один з найбільш рідкісних випадків, які я коли-небудь бачив", - сказав лікар Нареш Бханушалі.
 
Пара, яка є неписьменною, проживає у віддаленому селі Кемора в індійському штаті Гуджурат.
 
Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році літнє подружжя в Індії народило двійнят. Жінці на момент народження було 73 роки.
 
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18 10 2021 10:16
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