Жінка в Індії народила сина у 70 років

Коли вони вперше прийшли до нас, ми сказали, що вони не можуть мати дитину в такому віці, але вони наполягли. Вони сказали, що багато членів їхньої родини також це зробили. Це один з найбільш рідкісних випадків, які я коли-небудь бачив

Сімдесятирічна жінка в Індії народила хлопчика за допомогою екстракорпорального запліднення (ЕКЗ).

Про це повідомляє інформаційний портал Loop.

"Індійська пара одружена 45 років. 70 -річна Джівунбен Рабарі та її чоловік Мальдхарі, якому 75 років, багато років намагалися народити дитину, перш ніж скористалися допоміжними репродуктивними технологіями", - йдеться у повідомленні.

Лікарі відзначають, що це дуже рідкісний випадок народження дитини в такому віці.

"Коли вони вперше прийшли до нас, ми сказали, що вони не можуть мати дитину в такому віці, але вони наполягли. Вони сказали, що багато членів їхньої родини також це зробили. Це один з найбільш рідкісних випадків, які я коли-небудь бачив", - сказав лікар Нареш Бханушалі.

Пара, яка є неписьменною, проживає у віддаленому селі Кемора в індійському штаті Гуджурат.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році літнє подружжя в Індії народило двійнят. Жінці на момент народження було 73 роки.