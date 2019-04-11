Жінки-вікінги теж були воїнами: вчені відтворили портрет однієї з них
Скелет жінки-воїна знайшли на кладовищі вікінгів у Солорі, Норвегія, повідомляє "Громадське". Зараз він зберігається в Музеї культури Осло.
Коли археологи виявили жіночі останки, вони припускали, що це була заручниця, адже до цієї знахідки вважали, що жінки-вікінги не брали участі у боях. Однак на чолі знайденого скелета виявили рану від меча, а в її могилі знайшли також меч, спис, сокиру та стріли.Археологи наголошують, що це перші знайдені останки жінки-вікінга з травмою, отриманою під час битви. Водночас вчені не беруться стверджувати, чи стала ця рана причиною смерті, оскільки на ній виявили ознаки загоєння.
За словами Керолайн Еролін, старшої викладачки університету Данді, яка працювала над відтворенням обличчя жінки, портрет не може бути точним на всі сто відсотків, проте він близький до оригіналу. Настільки близький, "що жінку могли б упізнати знайомі", зазначає дослідниця.
Фото: Громадське
"Я так схвильована, тому що це обличчя, якого не бачили протягом 1000 років ... Вона раптом стала справді реальною. Скелет завжди ідентифікували як жінку, але ніколи як воїна, навіть попри те, що її могила була повністю заповнена зброє", - зазначила археологиня Елла Аль-Шамахі, яка представлятиме майбутній документальний фільм National Geographic із відтворений портретом жінки-воїна.
У документальному фільмі Аль-Шамахі подорожує Скандинавією та вивчає місця поховань вікінгів, використовуючи методи візуалізації для реконструкції їх вмісту.
Нагадаємо, що у Швеції археологи натрапили на сліди масового вбивства, яке сталося більше 1,5 тис років тому
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