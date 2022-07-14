Жіноча мобілізація: Генштаб дав нові роз'яснення

Жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою

Жінок прийматимуть на військовий облік лише за їхньою згодою. Цей процес пропонують розпочати не раніше, ніж через місяць після того, як в Україні закінчиться особливий період.

Про це йдеться в заяві Генштабу.

Відомство зазначило, що з 1 жовтня 2022 року жінок низки визначених спеціальностей мають брати на військовий облік військовозобов’язаних.

Водночас під час проведення загальної мобілізації з початку повномасштабної війни на військову службу до ЗСУ та інших військових формувань призвали близько 1% жінок від загальної кількості мобілізованих. Більшість із них призначили на посади медперсоналу, підрозділів зв’язку, морально-психологічного забезпечення, діловодів, бухгалтерів та кухарів.

Наразі в ЗСУ залишається потреба в жінках-фахівцях з медицини, радіотехніки та харчових технологій. Проте, за словами Генштабу, в Україні на сьогодні "немає гострої потреби" суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

"Зважаючи на це, Головним управлінням персоналу Генерального штабу ЗСУ опрацьовано пропозиції щодо взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних лише за їхньою згодою. Також пропонується розпочати проведення заходів із включення жінок до військового обліку не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі", - резюмували в Генштабі.