СПОРТ НОВИНИУ фіналі наші дівчата перемогли команду Туреччини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жіноча збірна України – чемпіон Європи з карате
Жіноча збірна України виборола золоті медалі у командному куміте
Фото: Укрінформ
В іспанській Гвадалахарі триває чемпіонат Європи з карате. Жіноча збірна України виборола золоті медалі у командному куміте, повідомляє "Укрінформ".
За збірну України виступали Анжеліка Терлюга, Галина Мельник, Аніта Серьогіна і Діана Шестак. У фіналі наші дівчата перемогли збірну Туреччини 2:1.
Нагадаємо, що у 2017 році українська каратистка здобула срібну медаль на міжнародних змаганнях у Австрії.
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30 03 2019 22:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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