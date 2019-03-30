Жіноча збірна України – чемпіон Європи з карате

У фіналі наші дівчата перемогли команду Туреччини.

В іспанській Гвадалахарі триває чемпіонат Європи з карате. Жіноча збірна України виборола золоті медалі у командному куміте, повідомляє "Укрінформ".

За збірну України виступали Анжеліка Терлюга, Галина Мельник, Аніта Серьогіна і Діана Шестак. У фіналі наші дівчата перемогли збірну Туреччини 2:1.

Нагадаємо, що у 2017 році українська каратистка здобула срібну медаль на міжнародних змаганнях у Австрії.