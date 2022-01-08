Жоден росіянин ще не отримав українську візу - ДПСУ

Україна запровадила візовий режим з росією з 1 липня 2022 року

За місяць дії візового режиму з рф приблизно 80 росіян звернулись за візами на в'їзд до України, проте ніхто з них ще не отримав дозволу.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"За наявною у мене інформацією, близько 80 громадян рф подали інформацію для отримання візи. Однак жоден з них не отримав ще візи, перетнути кордон за умови наявності візи ніхто з них не міг", – заявив Демченко.

Він зазначив, що українські фахівці ретельно перевіряють росіян, які хочуть в'їхати на територію України. Тепер ця процедура є довшою, ніж на пунктах пропуску на кордоні.