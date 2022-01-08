ПОЛІТИКА НОВИНИУкраїна запровадила візовий режим з росією з 1 липня 2022 рокуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жоден росіянин ще не отримав українську візу - ДПСУ
За місяць дії візового режиму з рф приблизно 80 росіян звернулись за візами на в'їзд до України, проте ніхто з них ще не отримав дозволу.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
"За наявною у мене інформацією, близько 80 громадян рф подали інформацію для отримання візи. Однак жоден з них не отримав ще візи, перетнути кордон за умови наявності візи ніхто з них не міг", – заявив Демченко.
Він зазначив, що українські фахівці ретельно перевіряють росіян, які хочуть в'їхати на територію України. Тепер ця процедура є довшою, ніж на пунктах пропуску на кордоні.
Нагадаємо, що Україна запровадила візовий режим з росією з 1 липня 2022 року. Тепер російський громадянин не може потрапити до України без відповідної візи в закордонному паспорті.
Крім того, за новими правилами росіяни не можуть без запрошення приїхати до України. Для в'їзду також потрібні закордонний паспорт та ксерокопія паспортних даних приймаючої сторони. З собою необхідно мати суму, що дорівнює 20 прожитковим мінімумам на місяць – 52 тис. грн.
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01 08 2022 13:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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