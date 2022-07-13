CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПісля введення в дію візового режиму для росіян жоден з них візу ще не отримав.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жоден росіянин ще не отримав візу в Україну
Жоден громадянин рф не отримав поки візу в Україну
Фото: з вільних джерел
Про це поінформував у телемарафоні речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Укрінформ.
"Жоден громадянин рф не отримав поки візу в Україну", - сказав він.
Демченко повідомив, що, за останніми повідомленнями, у тому числі і з МЗС, лише за декілька днів були подані заявки від 10 осіб на візу. Серед них шість заявок були подані на короткострокову візу для поїздок з приватною метою, решта – на довготривалу для возз’єднання сім’ї.
Демченко нагадав, що наразі кожна особа буде перевірятись. Речник укотре наголосив, що навіть наявність візи це не безумовна підстава для перетину кордону, бо ті, хто перетинає кордон, мають відповідати іншим умовам в’їзду, що передбачено нашим законодавством.
Як повідомлялось, із 1 липня на кордоні почало діяти рішення уряду України про припинення безвізових поїздок для росіян.
17 червня Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна запровадить візовий режим для громадян рф. Того ж дня Кабінет Міністрів припинив дію угоди з росією про безвізовий режим.Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
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13 07 2022 17:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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