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Жодній сім'ї ще не почали виплачувати компенсацію за послуги няні

Програма почала діяти з початку року
Заяву в місцеві органи соціального захисту на виділення передбаченою Кабінетом Міністрів компенсації витрат на послуги няні по догляду за дітьми до 3 років з початку дії програми подали всього 39 сімей.
Жодній сім Фото: з відкритих джерел

"Станом на 4 березня 2019 року в структурні підрозділи з питань соціального захисту районних, районних в місті Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських рад, рад об'єднаних територіальних громад подали заяви та відповідні документи 39 осіб", - повідомили у Міністерстві соціальної політики України, інформують "Українські новини".

Також у документі йдеться, що в підрозділи соцзахисту поки не надходили документи, які підтверджують виплати на оплату послуг "муніципальної няні".

З 1 січня 2019 року уряд запустив проект "муніципальна няня", який передбачає виплату дотацій для молодих сімей, в яких мами змушені рано вийти на роботу. Мова йде про компенсації 1,5 тис. грн заробітної плати щомісяця, якщо няня оформлена офіційно.

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12 03 2019 18:59
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