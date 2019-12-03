Жодній сім'ї ще не почали виплачувати компенсацію за послуги няні
"Станом на 4 березня 2019 року в структурні підрозділи з питань соціального захисту районних, районних в місті Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських рад, рад об'єднаних територіальних громад подали заяви та відповідні документи 39 осіб", - повідомили у Міністерстві соціальної політики України, інформують "Українські новини".
Також у документі йдеться, що в підрозділи соцзахисту поки не надходили документи, які підтверджують виплати на оплату послуг "муніципальної няні".
З 1 січня 2019 року уряд запустив проект "муніципальна няня", який передбачає виплату дотацій для молодих сімей, в яких мами змушені рано вийти на роботу. Мова йде про компенсації 1,5 тис. грн заробітної плати щомісяця, якщо няня оформлена офіційно.
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