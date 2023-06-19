Жодного зенітно-ракетного комплексу "Patriot" в Україні не знищено – Зеленський

російським військовим не вдалося знищити жодного зенітно-ракетного комплексу "Patriot" в Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 18 червня.

"Хто б там в росії не розказував, нібито наші "Петріоти" знищені, усі вони є, усі вони працюють, усі вони збивають російські ракети. І збивають максимально ефективно. Жодного "Петріота" не знищено!", – запевнив глава держави.

Також глава держави розповів, як просуваються українські військові на фронті.

"Завершується цей тиждень – дуже важливий для нас усіх тиждень: для нашої оборони, для наших кроків уперед – для наших наступальних дій. І саме час подякувати всім нашим воїнам, тим, хто відзначився саме цього тижня", – зазначив президент.

За словами Зеленського, Таврійський напрямок – найбільш жорсткий. Президент відзначив:

морпіхів 35-ї окремої бригади;

десантників 79-ї бригади;

130-й окремий розвідбат;

68-му окрему єгерську бригаду;

23-тю окрему механізовану бригаду;

артилеристів 44-ї бригади.

Особливо глава держави відзначив роту ударних безпілотників 47-ї окремої механізованої бригади на чолі з головним сержантом Рустамом Мустафаєвим.

"Дякую за результат, воїни! Екіпаж броньованої машини розмінування 70-го окремого полку підтримки – старший сержант Микола Нікандров і молодший сержант Роман Лісін. Молодці, хлопці", – сказав Зеленський.

Крім того він подякував Нацгвардії.

"Особливо відзначу головного сержанта Василя Ковиліна та командира взводу Дениса Зеленого, 4-й батальйон оперативного призначення, 1-ша Президентська бригада Нацгвардії. Дякую! Хлопці виконують завдання на Луганщині, під Білогорівкою", – каже глава держави.

Не забув президент і про прикордонників: а саме Луцький та Львівській прикордонні загони.

"Старший солдат Василь Куцик, Авдіївський напрямок, – дуже ефективний у відбитті штурмів. Дякую! Сержант Вадим Дружина, Сіверський напрямок, – успішно "мінусує" солдатів і техніку ворога", – розповів Зеленський.

Також він розповів, що за тиждень українські захисники неба завдали понад сотню групових авіаударів по позиціях і тилах ворога. За сім днів було знищено майже три десятки ракет і близько півсотні ударних дронів.

Окремо Зеленський відзначив оборонців неба Київщини.

"96-та Київська зенітна ракетна бригада Повітряних сил – дякую! Усі "Калібри" та "Кинджали" під час цих атак були знищені, а отже, життя наших людей були врятовані", – зазначив він.

Зеленський запевнив, що наші військові на фронті "рухаються: позиція за позицією, крок за кроком ідуть вперед".