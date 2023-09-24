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Жодних пропозицій щодо припинення вогню ми не розглядатимемо – Лавров

24 вересня 2023, 15:57
Жодних пропозицій щодо припинення вогню ми не розглядатимемо – Лавров
Сергій Лавров. Фото: informator24.blogspot.com
За словами Сєргія Лаврова, росія нібито готова до переговорів, але не до припинення вогню.

Глава МЗС рф Сергій Лавров заявив, що росія нібито готова до переговорів щодо України, але жодних пропозицій щодо припинення вогню розглядати не буде.

Про це він заявив на Генасамблеї ООН.

За словами глави МЗС рф, країна-агресор готова до переговорів щодо України, але жодних пропозицій щодо припинення вогню розглядати не буде, бо її нібито один раз уже обдурили.

Лавров сказав, що на початку повномасштабної війни росія та Україна вели перемовини. Однак, за його словами, у Лондоні чи Вашингтоні "не захотіли закінчення війни". Він переконаний, що Захід "заборонив Україні вести переговори з москвою".

"Тому зараз, коли нам говорять про переговори, путін коментував це, він сказав дуже чітко: так, ми готові до переговорів, але жодних пропозицій про припинення вогню ми не розглядатимемо, тому що ми один раз це розглянули, але ви нас обдурили", – заявив Лавров.

Лавров також у руслі уже традиційної російської пропаганди заявив, що ніхто на Заході нібито не хоче всерйоз показати розуміння війни в Україні, і "раз вони хочуть розв'язувати питання на полі бою, значить, буде на полі бою".

Крім того, міністр заявив, що "формулу миру" президента України Володимира Зеленського нібито абсолютно неможливо реалізувати, і всі це знають.

Під час виступу в Генасамблеї ООН очільник російського МЗС також заявив, що рф "визнає територіальну цілісність України" при виконанні умов Декларації про суверенітет 1990 року.

"У декларації записано багато хорошого, зокрема, що вони поважатимуть права національних меншин, поважатимуть права російської мови та інших мов, російська там прямо згадана. Потім усе це увійшло до конституції України", – заявив міністр.

Він додав, що "один із головних моментів декларації" це те, що Україна буде "позаблоковою країною та не вступатиме ні в які військові альянси".

"У тій редакції, за тих умов ми територіальну цілісність Україна підтримуємо. У нас жодних проблем немає з територіальною цілісністю України, вона була зруйнована тими, хто здійснив та підтримав переворот, лідери якого оголосили війну проти власного народу та почали бомбити свій власний народ", – заявив Лавров.

 


 

 


 

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