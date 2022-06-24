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"Жорстка посадка на грунт": у рф розбився військово-транспортний літак Іл-76

Внаслідок аварії літака п'ятеро людей постраждали, ще четверо загинуло.
У рязанській області вранці в п'ятницю, 24 червня, зазнав аварії військово-транспортний літак Іл-76.
"Жорстка посадка на грунт": у рф розбився військово-транспортний літак Іл-76 Фото: з вільних джерел

"24 червня у рязанській області здійснив жорстку посадку військово-транспортний літак Іл-76. У ході проведення навчально-тренувального польоту без вантажу через виявлену несправність двигуна екіпажем було ухвалено рішення здійснити посадку на ґрунт. При зіткненні із землею літак частково зруйнувався", - йдеться у повідомленні міноборони рф.

Постраждалих членів екіпажу доставлено до медичних установ.

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24 06 2022 14:50
ТЕГИ: літак, РФ
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