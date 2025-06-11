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CУСПІЛЬСТВО

Журналістика змінюється під тиском штучного інтелекту від Google – WSJ

11 червня 2025, 09:33
Журналістика змінюється під тиском штучного інтелекту від Google – WSJ
Впровадження чат-ботів у пошукові системи є серйозною загрозою для журналістики.

Більшість новинних сайтів по всьому світу зіткнулася з втратою великої кількості користувачів. Як з'ясувалося, причина криється в технологіях на базі штучного інтелекту (ШІ) від Google.

Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що чат-боти зі штучним інтелектом стали замінювати звичний пошук у Google. Користувачам більше не потрібно шукати необхідні посилання самостійно.

За даними компанії Similarweb, яка займається аналізом даних цифрового ринку, за останні три роки трафік з органічного пошуку на настільні та мобільні сайти HuffPost і групи The Washington Post впав більш ніж наполовину.

Ба більше, Business Insider довелося скоротити близько 21% свого персоналу через різке падіння трафіку. Згідно з даними Similarweb, органічний пошуковий трафік на вебсайти компанії скоротився на 55% з квітня 2022 року по квітень 2025 року. Такі зміни змусили багато великих новинних сайтів повністю змінювати свої бізнес-стратегії.

У виданні нагадали, що 2024 року компанія Google впровадила у свою пошукову систему функцію AI Overviews, яка за допомогою штучного інтелекту генерує зведення за пошуковими запитами і відображає їх у верхній частині результатів пошуку. Це особливо знизило трафік сайтів, які публікують інформацію про подорожі, поради щодо здоров'я, а також огляди різних продуктів.

У виданні вважають, що функція AI Mode, яку було запущено у США в травні, може завдати ще сильнішого удару по трафіку новинних сайтів. Вона може відповідати на запити користувачів у форматі чат-бота, пропонуючи лише кілька посилань на сторонні сайти.

"Google перетворюється з пошукової системи на систему відповідей. Ми повинні розробити нові стратегії", - сказав виконавчий директор американського видання The Atlantic Ніколас Томпсон у розмові з журналістами.

Видавець і виконавчий директор The Washington Post Вільям Льюїс також говорив про те, що впровадження чат-ботів у пошукові системи є серйозною загрозою для журналістики. Він поділився, що його видання прагне встановити зв'язок з раніше ігнорованою аудиторією і знайти нові джерела доходу.

Директор з маркетингу в Dow Jones і The Wall Street Journal Шеррі Вайс розповіла журналістам, що у зв'язку зі змінами у сфері пошуку компаніям доведеться зосередитися на зміцненні довіри читачів і залученні постійного трафіку. Вона вважає, що найкращим способом зберегти аудиторію є створення унікального контенту, який змусить користувачів відвідувати сайти безпосередньо.

У виданні додали, що керівництво Google заявляє про те, що компанія, як і раніше, прихильна напрямку трафіку на різні сайти. У корпорації запевнили, що користувачі навіть більше відвідують сторонні сайти після перегляду підказок AI Overviews.

У виданні вважають, що АІ-технології повністю змінює підхід до використання інтернету. Журналісти зазначили, що подібні зміни відбувалися й раніше, наприклад, коли інтернет-ЗМІ майже витіснили паперові газети та журнали. Тож цифровим виданням доведеться впоратися з новим викликом.

Googleжурналістикаштучний інтелектчат-бот

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