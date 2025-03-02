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Жителі Чехії зібрали гроші на військовий вертоліт для України

02 березня 2025, 10:51
Жителі Чехії зібрали гроші на військовий вертоліт для України
Фото: чеський проєкт "Подарунок для путіна"
Незабаром легендарний «Чорний яструб» (Sikorsky UH-60 Black Hawk) буде передано українським розвідникам.
Чеський проєкт "Подарунок для путіна" (Dárek pro Putina) повідомив радісну та довгоочікувану новину. Чехія стала першою країною у світі, чиї громадяни зуміли через пожертвування зібрати гроші на військовий гелікоптер для України.
 
Про це пишуть чеські медіа. 
 
Незабаром легендарний "Чорний яструб" буде передано українським розвідникам.
 
"Ми зібрали навіть більше за потрібну суму. Цей надлишок буде витрачено на доставку вертольота Sikorsky UH-60 Black Hawk до України. Збір розпочався у листопаді 2023 року, але через велику вартість вертольота розтягнувся на більш ніж рік. Йдеться про стару машину американського виробництва, яка отримала ім'я Честмір (від чеського Čestmír можна розкласти на два чеські слова: čest – честь, і mír – мир)", ідеться у повідомленні.
 
Спочатку гроші збирали на вертоліт, який перебуває у приватній власності в Європі. Власник просив за нього 105 млн. крон. Однак потім організаторам вдалося знайти за межами ЄС таку саму машину, але набагато дешевше – за 70 млн крон (близько 2,8 млн євро).
 
На момент закриття збору на рахунку було 72.219.584 крони. Гроші на вертоліт надіслали 20 400 дарувальників. Це приватні особи, підприємства та недержавні організації.
 
Гвинтокрил буде використовуватися українською військовою розвідкою, яка хоче задіяти його у спеціальних операціях та використовуватиме для навчання пілотів. Ця структура вже володіє і використовує як мінімум одну таку машину.
 
UH-60 Black Hawk має широкий спектр застосування, включаючи транспортування військових, перевезення великогабаритних вантажів, радіоелектронну боротьбу та евакуацію поранених. Він може перевозити 11 солдатів з усім екіпіруванням або бронетранспортер. Машина може бути оснащена крильовою системою ESSS, що дозволяє нести підвісні паливні баки або озброєння масою до 4500 кг, включаючи ракети – керовані та некеровані, розповіли автори проєкту.
 
Проєкт "Подарунок для путіна" займається збиранням грошей на зброю для української армії. Зібрані гроші передаються посольству України у Празі. Однією із знакових покупок проєкту став у 2022 році танк "Томаш".

 

Чехіявійна в Україніросія окупанти

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