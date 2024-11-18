Жителі європейських країн почали отримувати "тривожні" брошури – BBC

У деяких європейських країнах готуються до того, що війна може прийти на їхні території

У Швеції, Фінляндії, Данії та Норвегії місцевих жителів почали посилено готувати до надзвичайних ситуацій, включно з війною. Причиною стало погіршення безпеки в регіоні через повномасштабне вторгнення росії в Україну.

За словами видання, вже з понеділка, 18 листопада, мільйони шведів почнуть отримувати копії оновленої брошури, у якій населенню дають поради щодо того, як підготуватися та впоратися з кризовими ситуаціями. Зазначається, що через війну в Україні новий буклет став удвічі більшим, ніж раніше.

Перше видання брошури "Якщо війна прийде" у Швеції випустили ще за часів Другої світової війни, а під час Холодної війни його було оновлено, підкреслили журналісти. У новому буклеті повідомлення "Якщо на Швецію нападе інша країна, ми ніколи не здамося. Уся інформація про те, що опір має припинитися, є неправдивою" було перенесено з середини вгору.

У Швеції рекомендують населенню запастися картоплею, капустою, морквою і яйцями, а також банками соусу болоньєзе і готовим супом з чорниці та шипшини. Також у брошурі закликають запастися достатньою кількістю їжі та питної води на 72 години, додали у виданні. Журналісти розповіли, що схожу брошуру вже видають у Норвегії. У ній жителів країни закликають бути готовими самостійно впоратися з кризовими ситуаціями протягом тижня в разі екстремальних погодних умов, війни та інших загроз. "Ми розіслали 2,2 мільйона паперових примірників, по одному в кожну сім'ю в Норвегії", - сказав Туре Камфьорд, який відповідає за кампанію із самопідготовки в Норвезькому управлінні цивільного захисту. До списку речей, які жителям Норвегії рекомендують зберігати вдома, увійшли продукти тривалого зберігання, як-от банки з квасолею, енергетичні батончики і макарони, а також ліки, зокрема таблетки йоду на випадок ядерної катастрофи. Журналісти зазначили, що попередню версію рекомендацій для жителів Норвегії на випадок кризових ситуацій було опубліковано 2018 року. Проте брошуру вирішили доповнити через те, що зміни клімату і більш екстремальні погодні явища, такі як повені та зсуви, призвели до збільшення ризиків. У Фінляндії також почали готувати населення до кризових ситуацій, але за допомогою інтернет-інструкції. Там опублікували поради з підготовки до інцидентів і криз, поділилися у виданні. У посібнику міститься інформація про те, що робити у разі відсутності електрики протягом кількох днів поспіль за зимових температур до -20°C. До контрольного списку входять таблетки йоду, їжа, яку можна легко приготувати, корм для домашніх тварин і резервне джерело живлення.

Крім того, влітку 2024 року в Данії дорослі жителі почали отримувати електронною поштою детальну інформацію про воду, їжу та ліки, які їм знадобляться, щоб пережити кризову ситуацію протягом трьох днів.