Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Жителі Швейцарії на референдумі підтримали одностатеві шлюби

На референдумі в неділю 64,1% виборців підтримали реформу, і жоден з 26 швейцарських кантонів не виступив проти
Жителі Швейцарії підтримали на референдумі закон, що надає одностатевим парам повні права на вступ у шлюб і усиновлення.
Жителі Швейцарії на референдумі підтримали одностатеві шлюби Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swiss Info.

На референдумі в неділю 64,1% виборців підтримали реформу, і жоден з 26 швейцарських кантонів не виступив проти.

Таким чином Швейцарія стала 30-ю країною у світі - і однією з останніх в Західній Європі - яка розширила цивільний шлюбний статус на одностатеві пари.

З моменту набуття чинності закону про громадянське партнерство в 2007 році такі пари мали багато з тих же прав, що і їх гетеросексуальні пари. Однак тепер вони зможуть спільно всиновлювати дітей - а не тільки дітей, вихованих одним з них, - в той час як лесбійські пари можуть отримати доступ до донорства сперми і запліднення з медичною допомогою.

Одностатеві пари також зможуть подати заяву на спрощений процес отримання громадянства.

Зміни до Цивільного кодексу, підтримані урядом і більшістю політичних партій, були схвалені парламентом у грудні минулого року, але були оскаржені на референдумі опонентами, які зібрали необхідні 50 000 підписів.

Нагадаємо, що парламент Німеччини схвалив одностатеві шлюби

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 09 2021 17:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.