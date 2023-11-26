Зловмисники захопили танкер, пов'язаний з Ізраїлем, біля узбережжя Ємену – ЗМІ

Американський представник оборонного відомства, який говорив на умовах анонімності для обговорення питань розвідки, також підтвердив The Associated Press, що напад мав місце.

Біля берегів Ємену захопили танкер, який може належати Ізраїлю. Хоча жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за цей напад.

Про це повідомляє Associated Press.

Нападники захопили в Аденській затоці судно Central Park під ліберійським прапором, кероване компанією Zodiac Maritime, повідомили представники компанії і приватної розвідувальної фірми Ambrey.

Американський представник оборонного відомства, який говорив на умовах анонімності для обговорення питань розвідки, також підтвердив The Associated Press, що напад мав місце.

Компанія Zodiac назвала захоплення "передбачуваним інцидентом, пов'язаним із піратством".

"Нашим пріоритетом є безпека 22 членів екіпажу, які перебувають на борту судна. На судні, керованому турецькою компанією, перебуває багатонаціональний екіпаж, що складається з громадян росії, В'єтнаму, Болгарії, Індії, Грузії та Філіппін. Судно перевозить повний вантаж фосфорної кислоти", - йдеться в заяві Zodiac.

У неділю, 19 листопада, єменські хусити захопили вантажне судно Galaxy Leader із міжнародним цивільним екіпажем у Червоному морі. Судно йшло під прапором Багамських островів.

На борту судна було 25 членів екіпажу з України, Болгарії, Філіппін та Мексики, але ізраїльтян на судні не було.

Як повідомив представник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у Facebook, наразі причетним українським посольствам доручено з'ясувати достовірність перебування українців на захопленому судні.

"МЗС України вже доручило причетним українським посольствам перевірити цю інформацію, а також звернутися до компанії-власника для з'ясування точного складу екіпажу судна та інших деталей. Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі", - написав він.