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Злитий в мережу "план контрнаступу" – фейк і спецоперація рф, - розвідка

08 квітня 2023, 13:55
Злитий в мережу
Фото: з вільного доступу
Представник ГУР МО також припустив, що росіяни могли підробити документи, щоб зірвати або уповільнити західну допомогу Україні.

Злиті в мережу так звані "засекречені військові документи" про плани ЗСУ – підробка та спецоперація російських спецслужб.

Про це заявив представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

"Останні десятиліття найуспішніші операції російських спецслужб проходили в фотошопі. З попереднього аналізу цих матеріалів ми бачимо брехливі цифри по втратах з обох сторін. Частина інформації явно зібрана з відкритих джерел", - зазначив він.

 Говорячи про потреби української армії, він зауважив, що ця тема багато обговорювалась на всіх рівнях.

"Ні для кого не є секретом, що Україна ставить питання про авіацію, танки, боєприпаси та інші речі, які потрібні для швидшого звільнення окупованих територій, для збереження життів. Все інше – будемо чекати офіційних коментарів. Але українському суспільству немає підстав переживати", – підкреслив Юсов.

Він додав, що контрнаступ буде, і головні плани ворог побачить і відчує на полі бою.

 

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