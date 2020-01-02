ЗМІ: Британія готує повний прикордонний і митний контроль товарів з ЄС
Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон готується запровадити повний митний та прикордонний контроль для всіх товарів ЄС, що надходитимуть до Британії з наступного року, на випадок провалу торгових переговорів з Брюсселем, повідомляє "Економічна правда".
Як пише "Європейська правда", про це стало відомо британському виданню The Telegraph.
У публікації відзначається, що британський уряд планує піти на цей крок, аби посилити тиск на Євросоюз у торгових переговорах. Британці вважають, що ризик вкрай жорстких перевірок, якщо про торгову угоду не вдасться домовитись, змусить ЄС піти їм на поступки.
"Ми плануємо повні перевірки всього імпорту ЄС - експортні декларації, декларації щодо безпеки, ветеринарні перевірки і перевірки всіх товарів для супермаркетів, які будуть проходити через прикордонні інспекційні пости", - цитує видання джерело, яке обіймає високу посаду у британському уряді.
"Це подвоїть навантаження на наші прикордонні служби в січні 2021 року ", - додав співрозмовник видання.
Зауважимо, ці плани є значно жорсткішими за ті, які уряд Британії розробляв на випадок виходу з ЄС без угоди. У випадку "жорсткого" Brexit планувалось перевіряти лише невелику частину товарів.
Британія покинула ЄС 31 січня з тимчасовою угодою про вихід. З 1 лютого розпочався 11-місячний перехідний період, протягом якого уряд Джонсона хоче домовитись про нову угоду про вільну торгівлю з ЄС.
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