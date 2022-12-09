НОВИНИКраїни Великої сімки мають намір обмежити ціни на російську нафту в районі 40–60 доларів за барель.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЗМІ дізналися фіксовану ціну на нафту росії
Фото: з вільних джерел
Про це пише Reuters із посиланням на експертів у понеділок, 12 вересня.
За словами аналітиків, верхня межа цього діапазону відповідає історичним цінам на російську нафту, тоді як нижня є ближчою до граничних витрат виробництва у росії.
Президент Rapidan Energy Group Боб Мак-Неллі зазначив, що ті країни G7, які мали тривалі економічні і військові відносини з росією, можуть бути прихильниками вищого ліміту, до того ж занизька верхня планка ціни на російську нафту може позбавити частини ринку Саудівську Аравію та інших експортерів нафти.
"Рівень (ліміту) визначатимуть як кількісні чинники, так і показники якості", – зазначив він.
Раніше повідомлялось, що ЄС готує широкий пакет заходів для подолання енергокризи.
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12 09 2022 17:40 МЕДІА
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