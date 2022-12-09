ЗМІ дізналися фіксовану ціну на нафту росії

Країни Великої сімки мають намір обмежити ціни на російську нафту в районі 40–60 доларів за барель.

Про це пише Reuters із посиланням на експертів у понеділок, 12 вересня.

За словами аналітиків, верхня межа цього діапазону відповідає історичним цінам на російську нафту, тоді як нижня є ближчою до граничних витрат виробництва у росії.

Президент Rapidan Energy Group Боб Мак-Неллі зазначив, що ті країни G7, які мали тривалі економічні і військові відносини з росією, можуть бути прихильниками вищого ліміту, до того ж занизька верхня планка ціни на російську нафту може позбавити частини ринку Саудівську Аравію та інших експортерів нафти.

"Рівень (ліміту) визначатимуть як кількісні чинники, так і показники якості", – зазначив він.

Раніше повідомлялось, що ЄС готує широкий пакет заходів для подолання енергокризи.