ЗМІ дізналися, яка мета анонсованого візиту Байдена до В'єтнаму

Візит має змінити відносини між двома країнами.

Президент США Джо Байден заявив, що незабаром планує відвідати В'єтнам.



Про це повідомляє NBC.

"Я збираюся незабаром поїхати до В’єтнаму, тому що вони хочуть змінити наші стосунки та стати партнерами", - сказав він під час передвиборчої акції у Нью-Мексико.



Видання зазначає, що 29 липня Байден казав, що спілкувався з лідером В'єтнаму і той "відчайдушно хоче зустрітися" під час саміту G20.

"Він хоче зробити нас великим партнером наряду із росією та Китаєм. Як ви думаєте, про що це? Ні, я не жартую", - заявив тоді Байден.

У березні президент США розмовляв по телефону з генсеком країни Нгуєн Фу Чонгом - тоді Білий дім описав дискусію як "зосереджену за розширенні двосторонніх відносин".