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ЗМІ назвали ім'я фаворита на посаду генсека НАТО

28 листопада 2023, 11:26
ЗМІ назвали ім'я фаворита на посаду генсека НАТО
Mark Rutte. Фото: selftrade.co.uk
Джерела вважають, що Рютте значно випереджає інших претендентів, зокрема прем'єр-міністерку Естонії Каю Каллас та главу МЗС Латвії Кріш'яніса Каріньша.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте став фаворитом на посаду наступного генерального секретаря НАТО, який збирається залишити після спливу цього терміну Єнс Столтенберг.

Про це повідомляє AFP, посилаючись на дипломатів.

За словами співрозмовників агентства, нідерландський лідер за 13 років при владі став відомою фігурою на європейській арені, і йому вже надають перевагу такі країни-члени НАТО, як-от США, Велика Британія, Франція і Німеччина.

"Він є кандидатом на посаду генсека НАТО. Він чітко дав зрозуміти, що він готовий і має широку підтримку", — сказав один з дипломатів Альянсу.

НАТОвійна в Україніросія окупантиРютте

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