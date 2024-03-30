ЗМІ назвали наступника Реджепа Ердогана
Американське видання The Wall Street Journal назвало ймовірного наступника президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана.
Про це сказано у редакційній статті газети.
Видання вважає технічного директора та співвласника компанії "Baykar", зятя президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана - Сельчука Байрактара одним із можливих наступників лідера Туреччини.
За даними опитувань, Сельчук Байрактар є одним із найпопулярніших громадських діячів країни. Він одружений з однією з дочок президента Ердогана. Зростання його популярності пов'язане з гарною репутацією дронів на війні з Україною та не тільки.
Байрактар повторює націоналістичну риторику Ердогана, присмачуючи свої промови згадками про минуле Туреччини Османа, а також приєднується до підтримуваних урядом вуличних протестів проти вторгнення Ізраїлю в Газу.