ЗМІ назвали третього росіянина, підозрюваного в отруєнні в Солсбері

Британське видання The Telegraph повідомило про третього росіянина, ймовірно причетного до отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля в британському Солсбері.

У середу видання, посилаючись на джерела в спецслужбах, повідомило про російського агента з імовірно вигаданим іменем "Сергій Федотов", пише "Європейська правда".

За інформацією газети, "Федотов" мав квиток на той же рейс із Лондона до Москви, що й "Петров" і "Боширов". Проте з невідомих причин він скасував реєстрацію на рейс.

"Федотов" прибув до Британії у той же день, що й "солсберійські туристи". Номер його паспорта лише трохи відрізняються від номерів паспортів "Петрова" і "Боширова". Примітно, що "Федотова" немає на записах камер відеоспостереження у Солсбері – цілком імовірно, що він не їздив туди із двом іншими агентами.

Видання припускає, що "Федотов" досі може залишатись на території Великої Британії: інформації про те, що він покинув країну, немає.

Британське слідство раніше заявляло, що у двох агентів-отруювачів з ГРУ могли бути спільники.

Нагадаємо, що детективи, які керують розслідуванням отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля і його доньки Юлії, підозрюють РФ у причетності до ще 2 вбивств на території Британії.

На початку вересня 2018 року британська поліція показала фото громадян РФ, підозрюваних в отруєнні родини колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. Слідство озвучило їхні імена – Олександр Петров та Руслан Боширов. Тоді у Великій Британії підкреслили, що чоловіки могли використовувати псевдоніми. Згодом Петров і Боширов дали інтерв'ю телеканалу Russia Today. Вони сказали, що не є співробітниками ГРУ і не причетні до нападу на Скрипалів. За їхніми словами, вони приїхали в Лондон з туристичною метою, щоб "відірватися" в Лондоні і подивитися собор в Солсбері.

У вересні журналісти Bellingcat та The Insider з'ясували, що одного з підозрюваних в отруєнні Скрипалів, який називав себе Русланом Бошировим, насправді звати Анатолій Чепіга. Він – полковник ГРУ. Іншого підозрюваного, відомого як Олександр Петров, насправді звати Олександр Мішкін. За даними видання, він – військовий лікар, який брав участь у спецопераціях в Україні, у Придністров'ї і країнах Західної Європи.