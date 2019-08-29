ПОЛІТИКА НОВИНИСтав відомий імовірний склад майбутнього уряду Олексія Гончарука.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЗМІ опублікували повний склад майбутнього уряду Гончарука
Аваков і Маркарова залишаться в уряді
Фото:Facebook
Двох міністрів призначать за квотою президента України, імена решти викладено в листі фракції "Слуги народу" до Гончарука, який має редакція, інформує LB.ua.
До нового уряду повинні увійти:
- Дмитро Кулеба - віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;
- Михайло Федоров - віцепрем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації;
- Тимофій Милованов - міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;
- Оксана Маркарова - міністр фінансів України;
- Олексій Оржель - міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;
- Владислав Криклій - міністр інфраструктури України;
- Олена Бабак - міністр розвитку громад і територій України;
- Анна Новосад - міністр освіти і науки України;
- Зоряна Скалецька (Черненко) - міністр охорони здоров'я України;
- Володимир Бородянський - міністр культури, молоді та спорту України;
- Юлія Соколовська - міністр соціальної політики України;
- Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ України;
- Оксана Коляда - міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;
- Дмитро Дубілет - міністр Кабінету Міністрів України;
- Вадим Пристайко - міністр закордонних справ;
- Андрій Загороднюк - міністр оборони.
Згідно з цією інформацією, відбудеться об'єднання Мінекономіки та МінАПК; Міненерго та Мінекології; Мінветеранів і Міністерства тимчасово окупованих територій; а також Мінкультури і Мінмолодьспорту.
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