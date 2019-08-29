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ЗМІ опублікували повний склад майбутнього уряду Гончарука

Аваков і Маркарова залишаться в уряді
Став відомий імовірний склад майбутнього уряду Олексія Гончарука.
ЗМІ опублікували повний склад майбутнього уряду Гончарука Фото:Facebook

Двох міністрів призначать за квотою президента України, імена решти викладено в листі фракції "Слуги народу" до Гончарука, який має редакція, інформує LB.ua.

До нового уряду повинні увійти:

  • Дмитро Кулеба - віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;
  • Михайло Федоров - віцепрем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації;
  • Тимофій Милованов - міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;
  • Оксана Маркарова - міністр фінансів України;
  • Олексій Оржель - міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;
  • Владислав Криклій - міністр інфраструктури України;
  • Олена Бабак - міністр розвитку громад і територій України;
  • Анна Новосад - міністр освіти і науки України;
  • Зоряна Скалецька (Черненко) - міністр охорони здоров'я України;
  • Володимир Бородянський - міністр культури, молоді та спорту України;
  • Юлія Соколовська - міністр соціальної політики України;
  • Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ України;
  • Оксана Коляда - міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;
  • Дмитро Дубілет - міністр Кабінету Міністрів України;
  • Вадим Пристайко - міністр закордонних справ;
  • Андрій Загороднюк - міністр оборони.

Згідно з цією інформацією, відбудеться об'єднання Мінекономіки та МінАПК; Міненерго та Мінекології; Мінветеранів і Міністерства тимчасово окупованих територій; а також Мінкультури і Мінмолодьспорту.

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