ЗМІ оцінили шанси Шольца переобратися на посаду канцлера

У Німеччині 23 лютого відбудуться нові вибори до Бундестагу. При цьому шанси Олафа Шольца переобратися на новий термін стрімко зменшуються.

Так, згідно з опитуваннями, на які посилається видання, шанси Шольца на переобрання скорочуються з кожним днем - підтримка його партії СДПН (Соціал-демократичної партії Німеччини) становить лише 14-16%, у той час як блок ХДС/ХСС (включає в себе себе Християнсько-демократичний союз Німеччини і Християнсько-соціальний союз у Баварії) набирає 31-33%.

Для порівняння, згідно з даними, які наводяться в статті, перед виборами 2021 року розрив між партіями становив лише 9,5% - і Шольцу вдалося зробити ривок, випередивши конкурентів, однак експерти вважають, що повторити успіх зараз практично неможливо.

"Розрив занадто великий, щоб його подолати", - зазначає голова соціологічного інституту INSA Герман Бінкерт.

На думку аналітиків, з якими поспілкувалося ЗМІ, перемога Шольца можлива тільки в разі серйозних помилок з боку Мерца або його партії, а "інакше Шольц, вочевидь, поступиться посадою канцлера своєму супернику".

Нагадаємо, що нещодавно президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив чинний парламент у Німеччині, заявивши, що в складні часи необхідно мати "дієвий уряд і стабільність у парламенті".