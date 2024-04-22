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ЗМІ повідомили про нову хворобу Кадирова та пошук наступника

22 квітня 2024, 18:35
ЗМІ повідомили про нову хворобу Кадирова та пошук наступника
Рамзан Кадиров. Фото: partbilet.ru
Під час проведення загального обстеження чеченського лідера надійшли дані МРТ мозку, які засмутили близьких Кадирова.

Лідер Чечні Рамзан Кадиров серйозно хворий, тож тепер у кремлі розмірковують, ким його замінити у разі смерті чи втрати дієздатності. Одним з таких кандидатів називають очільника спецназу "Ахмат" Апти Алаудінова.

Про це повідомляє видання "Новая газета Европа".

За інформацією з публікації, у січні 2019 року лікарі вперше поставили Кадирову діагноз "некроз підшлункової залози". Чеченський лідер не особливо приховував, що змушений піти у відпустку через "тимчасову непрацездатність".

"Зовсім нещодавно я здійснив дводенну інспекційну поїздку високо в гори. В умовах снігопаду та сильного вітру трохи застудився. Як наслідок, невелике нездужання, температура та грип. Хвала Аллаху, організм у мене міцний, крапельниці ставили лише два дні. Все тепер гаразд", – заявляв тоді Кадиров.

Пізніше анонімні канали повідомляли про отруєння лідера Чечні.

Після цього у Кадирова лише загострювалися проблеми зі здоров'ям. Так, 2019 року він дуже схуд. У публікації вказано, що різка втрата ваги – це перший симптом панкреонекрозу. Недуга активно розвивається, болісно протікає і погано лікується.

Стан здоров’я чеченського лідера почав стрімко погіршуватися навесні 2022 року, але ця тема набула розголосу лише 2023 року. Тоді Кадиров у півтора рази збільшився в розмірах внаслідок відмови нирок та застою рідини у легенях. Форма живота набула ознак панкреатогенного асциту, з'явилася сильна задишка, мовлення стало важким, а ходьба – повільною. Також політик почав одягатися надто тепло для чеченського клімату.

Автори матеріалу звертають увагу на те, що Кадиров зникав у найвідповідальніші моменти. Однак кремль іноді змушував його з'являтися на публіці.

війна в Україніросія окупантиРамзан Кадиров

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