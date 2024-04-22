ЗМІ повідомили про нову хворобу Кадирова та пошук наступника

Під час проведення загального обстеження чеченського лідера надійшли дані МРТ мозку, які засмутили близьких Кадирова.

Лідер Чечні Рамзан Кадиров серйозно хворий, тож тепер у кремлі розмірковують, ким його замінити у разі смерті чи втрати дієздатності. Одним з таких кандидатів називають очільника спецназу "Ахмат" Апти Алаудінова.

Про це повідомляє видання "Новая газета Европа".

За інформацією з публікації, у січні 2019 року лікарі вперше поставили Кадирову діагноз "некроз підшлункової залози". Чеченський лідер не особливо приховував, що змушений піти у відпустку через "тимчасову непрацездатність".

"Зовсім нещодавно я здійснив дводенну інспекційну поїздку високо в гори. В умовах снігопаду та сильного вітру трохи застудився. Як наслідок, невелике нездужання, температура та грип. Хвала Аллаху, організм у мене міцний, крапельниці ставили лише два дні. Все тепер гаразд", – заявляв тоді Кадиров.

Пізніше анонімні канали повідомляли про отруєння лідера Чечні.

Після цього у Кадирова лише загострювалися проблеми зі здоров'ям. Так, 2019 року він дуже схуд. У публікації вказано, що різка втрата ваги – це перший симптом панкреонекрозу. Недуга активно розвивається, болісно протікає і погано лікується.

Стан здоров’я чеченського лідера почав стрімко погіршуватися навесні 2022 року, але ця тема набула розголосу лише 2023 року. Тоді Кадиров у півтора рази збільшився в розмірах внаслідок відмови нирок та застою рідини у легенях. Форма живота набула ознак панкреатогенного асциту, з'явилася сильна задишка, мовлення стало важким, а ходьба – повільною. Також політик почав одягатися надто тепло для чеченського клімату.

Автори матеріалу звертають увагу на те, що Кадиров зникав у найвідповідальніші моменти. Однак кремль іноді змушував його з'являтися на публіці.