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ЗМІ розкрили деталі майбутньої безпекової угоди між Україною та ЄС –Reuters

13 травня 2024, 21:19
ЗМІ розкрили деталі майбутньої безпекової угоди між Україною та ЄС –Reuters
Фото: з вільного доступу
У документі перераховано дев’ять форм допомоги в галузі безпеки та оборони.

Євросоюз у майбутній угоді щодо гарантій безпеки планує взяти на себе зобов’язання з довгострокової підтримки безпеки України, включно з передачею зброї, наданням військової підготовки та іншої допомоги.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на 10-сторінковий проєкт угоди.

У документі йдеться про те, що в разі "майбутньої агресії" ЄС і Україна мають намір протягом 24 годин проконсультуватися щодо потреб Києва і "швидко визначити" наступні кроки відповідно до зобов’язань.

"Спираючись на наявну підтримку, зобов’язання Євросоюзу в галузі безпеки включають передбачувану, довгострокову і стійку підтримку безпеки та оборони України", — йдеться у проєкті.

Офіційні особи підкреслюють, що такі угоди не схожі на пакт про взаємну оборону між країнами НАТО. Угоди, за їхніми словами, скоріше є обіцянками надати Україні зброю та іншу допомогу для зміцнення її власної безпеки та запобігання будь-якому майбутньому вторгненню.

У документі перераховано дев’ять форм допомоги в галузі безпеки та оборони, які ЄС продовжить надавати, включно з постачанням зброї, навчанням солдатів, співпрацею в оборонній промисловості та допомогою в розмінуванні.

Зобов’язання залишатимуться чинними "у міру того, як Україна буде слідувати своїм європейським шляхом" і будуть переглянуті найпізніше за 10 років, ідеться в документі.

У ньому не вказується вартість або кількість майбутньої допомоги. Деталі пропонованих заходів мають бути узгоджені окремо між 27 країнами-членами ЄС, які також надають Україні двосторонню допомогу.

У документі зазначається, що цього року ЄС погодився виділити 5 мільярдів євро у фонд військової допомоги Україні. Але він не може обіцяти того ж на найближчі роки.

 

Євросоюзвійна в Україніросія окупантипідтримка України

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