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ЗМІ розкрили, як могли ліквідувати російського генерала Кириллова

17 грудня 2024, 12:09
ЗМІ розкрили, як могли ліквідувати російського генерала Кириллова
фото: Bild
Підривникам потрібно було спостерігати у режимі реального часу за всіма, хто виходить із під'їзду.
російські слідчі розглядають кілька версій вбивства генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова у москві.
 
Про це повідомляє "База".
 
Слідчі мають щонайменше три версії того, як кілери могли стежити за начальником військ РХБЗ ЗС рф. Самокат із вибухівкою поставили перед під'їздом біля будинку ЖК "Середа" близько 4 ранку.
 
Однак підривникам потрібно було спостерігати у режимі реального часу за всіма, хто виходить із під'їзду. Робити це вони могли декількома способами:
 
  • з орендованої квартири навпроти, а під'їзд проглядався з бінокля. Перевіряють всі квартири, які здавались в оренду, особлива з новини мешканцями. 
  • із припаркованого у дворі автомобіля.
  • з камер будинку, отримавши до них доступ.
 
При цьому сам вибуховий пристрій, за попередніми даними, був приведений  за допомогою радіосигналу. Як пише SHOT, йдеться про 200 грамів тротилу. Очевидці заявляють, що від вибуху у сусідніх будинках трусились стіни та вибило шибки.

 

Нагадаємо, що у москві підірвали російського генерала. Загинув також його особистий помічник. 

війна в Українігенерали рфросія окупанти

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