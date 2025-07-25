ЗМІ розповіли, який дзвінок вплинув на розворот Трампа в бік України
25 липня 2025, 15:31
Один дзвінок із Польщі, атака на консульство в Києві та тиск союзників змусили Дональда Трампа змінити курс і відновити військову допомогу Україні.
На тлі наймасштабнішого обстрілу Києва з початку війни, ініціатива генерала Кіта Келлога, радника Дональда Трампа, поклала початок драматичному розвороту в американській політиці щодо України.
Про це пише The Telegraph.
4 липня Келлогу зателефонували з Польщі. Це був міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Після телефонного дзвінка, генерал Келлог звернувся до Трампа із закликом відновити постачання Україні зенітних боєприпасів. Вночі російські ракети та безпілотники пошкодили консульство Польщі в Києві — подія, яка стала поворотним моментом у ставленні Білого дому до України.
Невдовзі після розмови з Келлогом Трамп особисто віддав наказ Пентагону розблокувати заморожені системи Patriot, а також зв'язатися з міністром оборони Пітом Гегсетом. Саме він без погодження з Білим домом призупинив військову допомогу Україні, що викликало критику навіть серед союзників Трампа, таких як держсекретар Марко Рубіо.
У розмові з президентом Володимиром Зеленським того ж дня Трамп пообіцяв надати Україні підтримку у сфері протиповітряної оборони. Цей сигнал став переломним — у Вашингтоні його розцінили як визнання необхідності посилення ролі США у конфлікті задля досягнення мирної угоди.
Протягом дев’яти днів Трамп, за підтримки союзників у НАТО, оголосив про новий пакет допомоги на суму $10 млрд. За сприяння канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та генсека НАТО Марка Рютте, домовленості включали закупівлю та перекидання до України нових систем Patriot, частину з яких оплатила Німеччина та Норвегія.
Цікаво, що для цього було перенаправлено партію систем, які раніше призначалися Швейцарії. Берн погодився з перенесенням строків власного замовлення на користь України.