ЗМІ розповіли, який дзвінок вплинув на розворот Трампа в бік України

Один дзвінок із Польщі, атака на консульство в Києві та тиск союзників змусили Дональда Трампа змінити курс і відновити військову допомогу Україні.

На тлі наймасштабнішого обстрілу Києва з початку війни, ініціатива генерала Кіта Келлога, радника Дональда Трампа, поклала початок драматичному розвороту в американській політиці щодо України.

Про це пише The Telegraph.

4 липня Келлогу зателефонували з Польщі. Це був міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Після телефонного дзвінка, генерал Келлог звернувся до Трампа із закликом відновити постачання Україні зенітних боєприпасів. Вночі російські ракети та безпілотники пошкодили консульство Польщі в Києві — подія, яка стала поворотним моментом у ставленні Білого дому до України.

Невдовзі після розмови з Келлогом Трамп особисто віддав наказ Пентагону розблокувати заморожені системи Patriot, а також зв'язатися з міністром оборони Пітом Гегсетом. Саме він без погодження з Білим домом призупинив військову допомогу Україні, що викликало критику навіть серед союзників Трампа, таких як держсекретар Марко Рубіо.