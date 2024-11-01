ЗМІ США готуються до шквалу фейків у день виборів

Новинні групи вкладають ресурси в підготовку до боротьби з неправдивими повідомленнями.

Американські ЗМІ готуються до боротьби з очікуваним шквалом дезінформації в день виборів президента США наступного тижня, залучаючи тисячі співробітників для трансляцій із виборчих дільниць, щоб протистояти безпідставним звинуваченням у фальсифікації результатів голосування, в тому числі з боку кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.

Про це повідомляє FT.

Агентство Associated Press, яке стежить за голосуванням на виборах у США з 1848 року, готувалося до хвилі дезінформації, заявила глава бюро у Вашингтоні Анна Джонсон. Щоб протистояти цьому, AP планує “значно більше роз'яснювальної роботи”.

Консервативний Fox News — один із найпопулярніших новинних каналів США, інвестував у технології, щоб покращити свою графіку, з метою допомогти глядачам візуалізувати результати підрахунку голосів.

Засоби масової інформації відіграють важливу роль на тлі виборів у США. Поки відбувається процес голосування по всій країні, американці покладаються на приватні інформаційні компанії, які “оголошують” результати перегонів у кожному штаті, ґрунтуючись на поєднанні власних даних опитувань і підрахунку голосів. Це складний процес, оскільки процедури й технології відрізняються від штату до штату, і навіть між округами в одному штаті.

Трамп тим часом продовжує сіяти сумніви у виборчих процесах у США, навіть попри те, що його оскарження результатів виборів 2020 року не було підкріплене доказами. Республіканська партія планує відправити тисячі волонтерів для моніторингу ймовірних фальсифікацій у ніч виборів. Тим часом довіра до засобів масової інформації досягла нового мінімуму, згідно з опитуванням Gallup, проведеним цього місяця.

Такий набір факторів змусив американські новинні групи зайняти оборонну позицію, вкладаючи ресурси в “прозорість”.

“Найкращою протиотрутою проти дезінформації або неправдивої інформації є факти”, - заявив політичний директор CNN Девід Чаліан.

CNN, за його словами, відправить “потужну команду” репортерів, зокрема, в хиткі штати, щоб відслідковувати процес голосування.

Мережа ABC також посилила “групу спостереження за голосуванням” для моніторингу підрахунку голосів по всій країні.

Американські новинні групи готуються до того, що ніч виборів може не показати явного переможця. У 2020 році знадобилося чотири дні для того, щоб оголосити перемогу Джо Байдена над Трампом, поки американці напружено чекали на завершення підрахунку голосів у Пенсильванії.

Дехто прогнозує, що “верхньою межею”, коли результат стане зрозумілим, може бути ранок суботи, 9 листопада.

"Коли ви подивитеся на карту країни, важко уявити, що хтось із цих кандидатів набере необхідні 270 голосів без Пенсильванії. Тому я дотримуватимуся цієї оцінки, хоча вважаю, що Пенсильванія зробила кращу роботу й рахує швидше, але вони все ще рахують за тим самим процесом. Тож, можливо, це буде в п'ятницю (8 листопада - ред.)", - каже Арнон Мішкін з Fox News.

Один із хитких штатів - Пенсильванія, з 19 голосами Колегії виборщиків, вважається ключовим полем битви в боротьбі за Білий дім.

На думку Ріка Кляйна з ABC News, майже рівні результати перегонів можуть розширити терміни остаточного визначення переможця.

"Якщо різниця в кілька тисяч голосів, знадобиться багато часу, щоб з'ясувати, хто переміг", - додав Кляйн.