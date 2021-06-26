ПОЛІТИКА НОВИНИСША і Німеччина планують домовитися про зобов'язання зі зміцнення енергетичної інфраструктури України і компенсації транзитних зборів, які можуть бути нею втрачені в результаті запуску газопроводу "Північний потік 2".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЗМІ: США і Німеччина думають над компенсацією Україні за "Північний потік 2"
Сторони також вивчають способи посилення "стримування російської агресії за допомогою загрози санкцій"
Фото: EPA
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на агентство Bloomberg.
Зазначається, що при цьому сторони також вивчають способи посилення "стримування російської агресії за допомогою загрози санкцій".
США і Німеччина хочуть укласти угоду, покликану послабити геополітичні вигоди Москви після завершення будівництва газопроводу, до серпня, тобто, до запланованого візиту до Вашингтона канцлера Німеччини Ангели Меркель.
Нагадаємо, що напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель закликав вжити заходів для зниження ризиків, які несе для України російський газопровід "Північний потік-2".
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