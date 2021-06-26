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ЗМІ: США і Німеччина думають над компенсацією Україні за "Північний потік 2"

Сторони також вивчають способи посилення "стримування російської агресії за допомогою загрози санкцій"
США і Німеччина планують домовитися про зобов'язання зі зміцнення енергетичної інфраструктури України і компенсації транзитних зборів, які можуть бути нею втрачені в результаті запуску газопроводу "Північний потік 2".
ЗМІ: США і Німеччина думають над компенсацією Україні за "Північний потік 2" Фото: EPA

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на агентство Bloomberg.

Зазначається, що при цьому сторони також вивчають способи посилення "стримування російської агресії за допомогою загрози санкцій".

США і Німеччина хочуть укласти угоду, покликану послабити геополітичні вигоди Москви після завершення будівництва газопроводу, до серпня, тобто, до запланованого візиту до Вашингтона канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Нагадаємо, що напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель закликав вжити заходів для зниження ризиків, які несе для України російський газопровід "Північний потік-2".

 
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26 06 2021 12:42
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