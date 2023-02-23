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Зміна президента США не призведе до зміни підтримки України — Держдеп

23 лютого 2023, 08:36
Зміна президента США не призведе до зміни підтримки України — Держдеп
Фото: з вільних джерел
Зміна партії, яка контролює президентську посаду, не вплине на підтримку України з боку США, заявив високопоставлений чиновник США.

Про це розказав радник Державного департаменту Дерек Чоллет.

Пише Sky News.

На питання, що станеться, якщо новий президент буде обраний у 2024 році, він відповів, що допомога Україні є одним з небагатьох питань, в яких демократи і республіканці згодні.

"Важливо відзначити, що в США існує двопартійна підтримка нашої допомоги Україні", - сказав Чоллет.

За рік, що минув від початку війни, США надали майже 30 мільярдів доларів на безпекову допомогу, що в шість разів перевищує оборонний бюджет України на 2021 рік, заявив радник США.

І додав, що призупинення Росією дії договору про ядерні озброєння "верхом безвідповідальності", проте практичний вплив цього рішення є незрозумілим.

"Це не робить світ безпечнішим і ще раз демонструє намір Путіна спробувати підірвати глобальну стабільність" – підсумував Дерек Чоллет.

СШАпідтримкаУкраїнадерждеп

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