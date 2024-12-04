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ПОЛІТИКА

Зміна режиму Асада загрожує російській військовій стратегії – CNN

04 грудня 2024, 10:53
Зміна режиму Асада загрожує російській військовій стратегії – CNN
Володимир Путін і Башар Асад. Фото: AFP / Reuters
При цьому вплив у Чорному морі в рф вже ослаб, а флот у Калінінграді теж під загрозою.

Зміна режиму сирійського диктатора Башара Асада чи втрата впливу в Алеппо загрожують базам рф у Сирії та Тунісі.

Про це заявив колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг в ефірі CNN.

Загалом за його словами, ситуація, яка зараз склалася на Близькому Сході, Північній Африці та в Чорному морі вказує на послаблення військово-морських сил росії.

Гертлінг звернув увагу, що путін вже дещо втратив свій вплив у Чорному морі через війну проти України. Водночас його військово-морські бази в Балтійському морі, також під загрозою.

"Тобто ви бачите, путіна справді загнали в глухий кут. Всі ці бази є критично важливими для їхньої військової присутності на цих територіях. І зростання активності повстанців на півночі Сирії викликають посилене занепокоєння", – зазначив Гертлінг.

За його словами, путін любить Сирію. Але ця любов викликана тим, що російський президент має військово-морську базу в Тартусі. Також в Сирії є військово-повітряна база рф.

"Обидві ці бази дають йому доступ до Середземного моря. Коли ж він втратить це через можливе повалення Асада, він втратить свою силу впливати на Середземномор'я", – додав Гертлінг.

Він також розповів, що загалом росіяни стикаються з деякими загрозами на кількох фронтах. А основні союзники путіна надають все менш допомоги.

"Вони самі мають проблеми, тож ми бачимо, якими б спокійними не були путін і його речник, у них немає причин для того, щоб відчувати себе добре з приводу того, що відбувається", – підсумував Гертлінг.

Стрімкий та приголомшливий наступ сирійських повстанців показав уразливість режиму Башара Асада. Виявилося, що без підтримки основних союзників сирійського диктатора — росії, Хезболли та Ірану, уряд у Дамаску дотепер цілковито не в змозі контролювати ситуацію в країні. москва вже пообіцяла Дамаску підтримку.

Башар АсадВладімір ПутінСирія

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