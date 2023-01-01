Зміни, які чекають на українців у 2023 році

Із 1 січня 2023 року на українців чекає низка змін у різних сферах. Набуде чинності новий державний бюджет, який визначає ключові економічні параметри життя нашої країни

Що чекає на українців у першому місяці 2023 року – далі в матеріалі.

Набирає чинності наказ Мінфіну про внесення змін до податкового декларування;

З 1 січня пенсійний фонд почне нараховувати та виплачувати субсидії та пільги, виплати за лікарняними;

Нацбанк почне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 грн зразків 2003-2007 років;

З 1 січня "Нова пошта" підвищить тарифи на послуги;

У 2023 році оформити вихід на пенсію за віком у 60 років зможуть українці зі стажем 30 років, у 63 роки – зі стажем 20 років, у 65 років – 15 років;

Через повномасштабну війну в Україні в державному бюджеті на 2023 рік не передбачено підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму;

До 31 березня не зростуть ціни на електроенергію для побутових споживачів;

З 1 січня 2023 року буде продовжено автоматичне нарахування допомоги на проживання для ВПО;

З 1 січня 2023 року в Україні стартує програма безкоштовної заміни лампочок старого зразка на енергозберігаючі LED-лампочки.