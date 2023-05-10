Знайдені в Польщі уламки ракети були від російської Х-55

Висновки Технічного інституту Повітряних сил Польщі показали, що уламки ракети, знайдені поблизу міста Бидгоща, були від російської Х-55, а не украхнської С-300.

Експертиза також показала, що ракета залетіла в Польщу з боку білорусі.

Про це повідомляє RMF FM.

В грудні минулого року росіяни під час масованого обстрілу України з бомбардувальників Су-34, які дислокувалися у білорусі, випустили ракету, яка порушила повітряний простір країни-члена НАТО Польщі.

"Через появу багатоцільового тактичного бомбардувальника Су-34 поблизу повітряного простору НАТО бойові літаки НАТО були підняті в повітря. На радари наших служб потрапив об'єкт, який залетів до Польщі з білорусі. Польські служби відстежили об'єкт, але втратили його з поля зору під Бидгощем. Це сталося приблизно за два кілометри від місця, де наприкінці квітня випадково виявили залишки ракети", – пише видання.

Журналісти вважають, що польські військові проігнорували чи приховали інцидент з порушенням повітряного простору, так і не повідомивши про це у прокуратуру.

"Це виключило б версію, яка з’явилася одразу після виявлення уламків, що під Бидгощем знайшли ракету, яка була запущена з польського полігону, наприклад, під час навчань чи випробувань систем ППО. У нас немає ані таких ракет, ані систем, які би їх запускали", – йдеться в експертизі.

Польські правоохоронні органи відмовилися від коментарів до кінця розслідування.