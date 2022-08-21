RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Знайдено мертвим начальника УСБУ в Кіровоградській області

За попередніми даними, чиновник вчинив акт самогубства із застосуванням нагородної вогнепальної зброї
Знайдено мертвим начальника УСБУ в Кіровоградській області Фото: ssu.gov.ua
У Кропивницькому знайдено мертвим начальника Управління Служби безпеки України (УСБУ) в Кіровоградській області Олександра Наконечного. 
 
Про це повідомляє OBOZREVATEL.
 
За інформацією видання, у Наконечного проникне вогнепальне поранення. Тіло було виявлено близько 22: 50 20 серпня. Труп у квартирі по вулиці Тарковського виявила дружина загиблого.
 
На місце події прибули працівники правоохоронних органів. Обставини встановлюються.
 
"За попередніми даними, вчинив акт самогубства із застосуванням нагородної вогнепальної зброї - пістолета", - вказали джерела видання.
 
Наконечний обіймав посаду начальника УСБУ в Кіровоградській області з початку 2021 року. 
 
До призначення на Кіровоградщину два роки працював у відділі контррозвідки та понад десять – у підрозділі по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю київського главку СБУ. Мав звання підполковника.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 08 2022 09:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Україна може виграти цю війну за таких п

Україна може виграти цю війну за таких п'яти умов - генерал-майор Мік Райан у Sydney Morning Herald

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.