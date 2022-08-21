ПОЛІТИКА НОВИНИЗа попередніми даними, чиновник вчинив акт самогубства із застосуванням нагородної вогнепальної зброїПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Знайдено мертвим начальника УСБУ в Кіровоградській області
Фото: ssu.gov.ua
У Кропивницькому знайдено мертвим начальника Управління Служби безпеки України (УСБУ) в Кіровоградській області Олександра Наконечного.
Про це повідомляє OBOZREVATEL.
За інформацією видання, у Наконечного проникне вогнепальне поранення. Тіло було виявлено близько 22: 50 20 серпня. Труп у квартирі по вулиці Тарковського виявила дружина загиблого.
На місце події прибули працівники правоохоронних органів. Обставини встановлюються.
"За попередніми даними, вчинив акт самогубства із застосуванням нагородної вогнепальної зброї - пістолета", - вказали джерела видання.
Наконечний обіймав посаду начальника УСБУ в Кіровоградській області з початку 2021 року.
До призначення на Кіровоградщину два роки працював у відділі контррозвідки та понад десять – у підрозділі по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю київського главку СБУ. Мав звання підполковника.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 08 2022 09:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Російська пропаганда в публікаціях Deutsche Welle: МЗС України просить Німеччину відреагувати
- ВІДЕО ЗСУ ліквідували найкращого вертолітника росії
- ВІДЕО У Чернівцях демонтували пам'ятник радянському солдатові
- Україна може виграти цю війну за таких п'яти умов - генерал-майор Мік Райан у Sydney Morning Herald
- Том Купер: Ситуація на дипломатичному та військовому фронтах на 18 серпня