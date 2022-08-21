Знайдено мертвим начальника УСБУ в Кіровоградській області

За попередніми даними, чиновник вчинив акт самогубства із застосуванням нагородної вогнепальної зброї

У Кропивницькому знайдено мертвим начальника Управління Служби безпеки України (УСБУ) в Кіровоградській області Олександра Наконечного.

За інформацією видання, у Наконечного проникне вогнепальне поранення. Тіло було виявлено близько 22: 50 20 серпня. Труп у квартирі по вулиці Тарковського виявила дружина загиблого.

На місце події прибули працівники правоохоронних органів. Обставини встановлюються.

"За попередніми даними, вчинив акт самогубства із застосуванням нагородної вогнепальної зброї - пістолета", - вказали джерела видання.

Наконечний обіймав посаду начальника УСБУ в Кіровоградській області з початку 2021 року.

До призначення на Кіровоградщину два роки працював у відділі контррозвідки та понад десять – у підрозділі по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю київського главку СБУ. Мав звання підполковника.