Знайдено уламки літака, яким летів гравець "Кардіффа" Сала

Раніше на тій самій території було знайдено ще одну подушку, повідомляє BBC.

Після цього провели детальну оцінку траєкторії польоту, згідно з останнім відомим місцем перебування за даними радара, у результаті чого й було визначено зону пошуку.

"Тепер ми визначили пріоритетну область підводного пошуку розміром близько 4 квадратних морських миль... щоб спробувати знайти та ідентифікувати можливі уламки літака. Пошуки почнуться наприкінці цих вихідних через погодні умови, і займуть близько трьох днів", - цитує повідомлення відділу з розслідування авіаційних подій ВВС.

Нагадаємо, в ніч на 22 січня над Ла-Маншем зазнав аварії приватний літак, на борту якого перебував найдорожчий футболіст в історії "Кардіффа" Еміліано Сала, котрого за два дні до того купили за 15 млн фунтів у французького "Нанта".