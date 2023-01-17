Знятий у Києві індійський фільм отримав дві нагороди Critics Choice Awards
Повний список переможців опубліковано на сайті премії.
Зйомки ролика на пісню відбувалися у Києві, на тлі Маріїнського палацу. Локальна команда в Україні складалася з 200 осіб, а з Індії для зйомок приїхало ще 142. Зйомки проводились на території кіностудії Victoria Film Studios, у парку Межигір'я під Києвом та біля Маріїнського палацу.
RRR – це історія двох революціонерів та їхньої подорожі далеко від дому, перш ніж вони розпочали боротьбу за свою країну у 1920-х.
Пісня також увійшла до шортлиста номінантів на премію "Оскар" і була нагороджена "Золотим глобусом".
Раніше повідомлялось, що фотограф із Закарпаття здобув нагороду New York Photography Awards.