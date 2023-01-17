Знятий у Києві індійський фільм отримав дві нагороди Critics Choice Awards

Індійський фільм RRR, зйомки якого частково проходили у Києві, отримав дві нагороди премії Critics Choice Awards 2023. Так, його нагородили як найкращий фільм іноземною мовою, а також за найкращу пісню (Naatu Naatu).

Повний список переможців опубліковано на сайті премії.

Зйомки ролика на пісню відбувалися у Києві, на тлі Маріїнського палацу. Локальна команда в Україні складалася з 200 осіб, а з Індії для зйомок приїхало ще 142. Зйомки проводились на території кіностудії Victoria Film Studios, у парку Межигір'я під Києвом та біля Маріїнського палацу.

RRR – це історія двох революціонерів та їхньої подорожі далеко від дому, перш ніж вони розпочали боротьбу за свою країну у 1920-х.

Пісня також увійшла до шортлиста номінантів на премію "Оскар" і була нагороджена "Золотим глобусом".

Раніше повідомлялось, що фотограф із Закарпаття здобув нагороду New York Photography Awards.