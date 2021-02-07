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Знищення біорізноманіття коштуватиме світу 2,7 трильйона доларів щороку

Наявні економічні прогнози є надто оптимістичними, адже вони не враховують втрати, які екологія переживає зараз
Світова економіка через знищення біорізноманіття може втрачати близько 2,7 трильйона доларів щорічно до 2030 року через вплив на рибне продовольство та деревину з лісу.
Знищення біорізноманіття коштуватиме світу 2,7 трильйона доларів щороку Фото: Вікіпедія

Про це йдеться у розрахунках Світового банку, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Bloomberg.

Водночас, зауважили у СБ, наявні економічні прогнози є надто оптимістичними, адже вони не враховують втрати, які екологія переживає зараз.

За базовим сценарієм світ втратить близько 46 мільйонів гектарів сільгоспземель, а запаси риби продовжуватимуть скорочуватися. За виконання так званого плану 30*30, що передбачає консервацію 30% земель планети, світова економіка все одно скоротиться, але лише на 0,1%.

За найгіршого сценарію, якщо світ досягне критичної точки, коли країни не зможуть адаптуватися до шоку для екосистем, глобальна економіка скорочуватиметься на 2,3% щороку. 

Для порівняння, минулого року світова економіка скоротилася на 3,3% через пандемію, найгірший спад мирного часу з часів Великої депресії за даними МВФ.

Економіки країн, що розвиваються, особливо постраждають, оскільки вони більше залежать від сировини та товарів та послуг, пов’язаних з екосистемами. Світовий банк заявив, що в країнах Африки на південь від Сахари та Південної Азії реальний ВВП скорочуватиметься на 9,7% щорічно та на 6,5% відповідно.

Нагадаємо, що ціни на енергетичне вугілля виросли до максимального рівня за останні 10 років.

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02 07 2021 12:55
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