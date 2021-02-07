Знищення біорізноманіття коштуватиме світу 2,7 трильйона доларів щороку
Про це йдеться у розрахунках Світового банку, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Bloomberg.
Водночас, зауважили у СБ, наявні економічні прогнози є надто оптимістичними, адже вони не враховують втрати, які екологія переживає зараз.
За базовим сценарієм світ втратить близько 46 мільйонів гектарів сільгоспземель, а запаси риби продовжуватимуть скорочуватися. За виконання так званого плану 30*30, що передбачає консервацію 30% земель планети, світова економіка все одно скоротиться, але лише на 0,1%.
За найгіршого сценарію, якщо світ досягне критичної точки, коли країни не зможуть адаптуватися до шоку для екосистем, глобальна економіка скорочуватиметься на 2,3% щороку.
Для порівняння, минулого року світова економіка скоротилася на 3,3% через пандемію, найгірший спад мирного часу з часів Великої депресії за даними МВФ.
Економіки країн, що розвиваються, особливо постраждають, оскільки вони більше залежать від сировини та товарів та послуг, пов’язаних з екосистемами. Світовий банк заявив, що в країнах Африки на південь від Сахари та Південної Азії реальний ВВП скорочуватиметься на 9,7% щорічно та на 6,5% відповідно.
Нагадаємо, що ціни на енергетичне вугілля виросли до максимального рівня за останні 10 років.
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